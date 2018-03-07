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В Женеве показали первый серийный летающий автомобиль

7 марта 2018 20:56
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Машина может перевозить до двух пассажиров и до 20 килограммов груза.
Как передает chudo.techНидерландская компания PAL-V представила на автосалоне в Женеве первый серийный летающий автомобиль Liberty. Машина может перевозить до двух пассажиров и до 20 килограммов груза.

За основу силовой установки PAL-V Liberty взяты два авиационных двигателя Rotax. В режиме движение по земле отдача мотора составляет 100 лошадиных сил. На разгон до «сотни» машине требуется менее девяти секунд, максимальная скорость — 160 километров в час. На одном баке Liberty может проезжать до 1315 километров со средним расходом 7,6 литра на 100 километров.

Активация режима полета увеличивает мощность силовой установки до 200 лошадиных сил. Машина может летать с максимальной скоростью 180 километров в час на высоте до 3,5 тысячи метров. Для взлета PAL-V Liberty нужна разгонная прямая длиной максимум 330 метров. Машина может находиться в воздухе 4,3 часа и пролетать 500 километров.

Ожидается, что первые поставки аэрокара начнутся в 2019 году, после получения необходимых сертификатов. Стоимость базовоей версии составит 299 тысяч долларов (17 миллионов рублей).

Все новости и репортажи с автосалона в Женеве 2018 — по ссылке.


 Фото: motor.ru
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