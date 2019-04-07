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Новости /  В мире  

В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

7 апреля 2019 22:29
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Слон напал на одного из охотников на глазах его компаньонов, которые немедленно покинули парк.
Слон насмерть затоптал браконьера, пытавшегося поймать носорога в Национальном парке "Крюгер" в ЮАР, сообщает РИА Новости соссылкой на таблоид Daily Mail.

Несколько человек незаконно пробрались на территорию заповедника. Слон напал на одного из охотников на глазах его компаньонов, которые немедленно покинули парк.

Сотруднику заповедника не удалось сразу найти останки мужчины. В итоге на месте происшествия рейнджер Дон Инглиш обнаружил только человеческий череп и штаны. По его словам, охотника растерзал прайд голодных львов.

Местная полиция арестовала браконьеров. Их обвиняют в нелегальном проникновении в парк, а также противозаконной охоте.
 
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