В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога
7 апреля 2019 22:29
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Несколько человек незаконно пробрались на территорию заповедника. Слон напал на одного из охотников на глазах его компаньонов, которые немедленно покинули парк.
Сотруднику заповедника не удалось сразу найти останки мужчины. В итоге на месте происшествия рейнджер Дон Инглиш обнаружил только человеческий череп и штаны. По его словам, охотника растерзал прайд голодных львов.
Местная полиция арестовала браконьеров. Их обвиняют в нелегальном проникновении в парк, а также противозаконной охоте.
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