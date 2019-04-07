В ЮАР слон убил браконьера, охотившегося на носорога

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Несколько человек незаконно пробрались на территорию заповедника. Слон напал на одного из охотников на глазах его компаньонов, которые немедленно покинули парк.Сотруднику заповедника не удалось сразу найти останки мужчины. В итоге на месте происшествия рейнджер Дон Инглиш обнаружил только человеческий череп и штаны. По его словам, охотника растерзал прайд голодных львов.Местная полиция арестовала браконьеров. Их обвиняют в нелегальном проникновении в парк, а также противозаконной охоте.