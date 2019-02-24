В Венесуэле 300 человек пострадали и двое погибли при попытке ввезти в страну гуманитарную помощь
24 февраля 2019 16:05
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Столкновения произошли на границе с Колумбией, где стоит колонна грузовиков с гуманитарной помощью из соседних стран. Военные применили против демонстрантов слезоточивый газ и резиновые пули, когда те попытались остановить уничтожение грузовиков с лекарствами и едой. Сообщалось, что военные поджигают грузовики.
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо попросил военных пустить гуманитарную помощь в страну, но только 60 из них, преимущественно низкого звания, откликнулись на его призыв. Высшее командование, поддерживающее президента Венесуэлы Николаса Мадуро, на просьбу Гуайдо не ответило.
Из-за ситуации на границе Николас Мадуро объявил о разрыве дипломатических отношений с Колумбией.
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