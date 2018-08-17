В Турции остановили поставки iPhone после заявления Эрдогана

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По данным издания Hürriyet, одна из крупнейших торговых площадок Турции — Dogubank — отменила заказы на iPhone на сумму около 50 миллионов долларов. Телефоны должны были приехать в страну в октябре-ноябре нынешнего года.Несколько других стамбульских фирм и рынков также отказались от закупок "яблочного" девайса. Кроме того, помимо телефонов ретейлеры прерывают поставки абсолютно всей американской электроники.Бойкот электронной продукции из США был введён в ответ на санкции Соединённых Штатов.