В Токио на аукционе за гигантского тунца отдали рекордные $3,1 миллиона

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Аукцион прошёл на новом рыбном рынке утром 5 января. Тунец весом 278 килограммов был выловлен у северного побережья страны. Приобрёл рыбу знаменитый японский ресторатор и шеф-повар Киёси Кимура.— Я купил хорошего тунца. Цена была больше, чем изначально предполагалось, но я надеюсь, наши посетители съедят этого превосходного тунца, — сказал Кимура после мероприятия.Отмечается, что предыдущий рекорд, поставленный в 2013 году, — 155 миллионов иен — удалось побить более чем в два раза.