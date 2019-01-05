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Тунец весом 278 килограммов был выловлен у северного побережья страны. Приобрёл рыбу знаменитый японский ресторатор и шеф-повар Киёси Кимура.
В Токио на аукционе за гигантского тунца отдали рекордные $3,1 миллиона
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Новости /  В мире  

В Токио на аукционе за гигантского тунца отдали рекордные $3,1 миллиона

5 января 2019 17:05
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Тунец весом 278 килограммов был выловлен у северного побережья страны. Приобрёл рыбу знаменитый японский ресторатор и шеф-повар Киёси Кимура.
В Японии предприниматель заплатил рекордные 3,1 миллиона долларов (более 333 миллионов иен) за гигантского тунца, сообщает life.ru со ссылкой на France Presse.

Аукцион прошёл на новом рыбном рынке утром 5 января. Тунец весом 278 килограммов был выловлен у северного побережья страны. Приобрёл рыбу знаменитый японский ресторатор и шеф-повар Киёси Кимура.

— Я купил хорошего тунца. Цена была больше, чем изначально предполагалось, но я надеюсь, наши посетители съедят этого превосходного тунца, — сказал Кимура после мероприятия.

Отмечается, что предыдущий рекорд, поставленный в 2013 году, — 155 миллионов иен — удалось побить более чем в два раза. 
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