В Токио Императорский дворец открыли для желающих увидеть цветение сакуры
3 апреля 2019 15:56
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Представители Императорского дворца сообщили, что в первый же день аллею посетили более 40 тысяч человек.
Впервые ворота Императорского дворца были открыты для публики, стремящейся полюбоваться цветением деревьев, весной 2014 года, в год 80-летия императора Акихито.
С тех пор туристам стало доступно посещение дворца весной, во время цветения сакуры.
Вдоль проспекта растет более 100 вишневых деревьев тридцати сортов. Некоторые уже цветут, другие еще только набирают цвет.
Территория дворца будет открыта для посетителей до седьмого апреля.
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