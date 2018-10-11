В Танзании похищен самый молодой африканский миллиардер
11 октября 2018 23:16
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По данным издания, двое вооружённых мужчин ждали 43-летнего Девджи на парковке около фитнес-клуба в городе Дар-эс-Салам. Глава полиции населённого пункта сообщил, что за рулём был сам Девджи, охраны с ним не было. Злоумышленники посадили миллиардера в машину и скрылись, несколько раз выстрелив в воздух, сообщили очевидцы.
По подозрению в похищении были арестованы трое мужчин, их допрашивают. По предварительной информации, двое из них — иностранцы. Мотивы похищения пока неизвестны. О местонахождении самого Девджи также не сообщается.
В полиции также заявили, что для поимки злоумышленников были мобилизованы сотрудники служб безопасности по всей стране, включая погранслужбы.
Согласно предварительному отчёту, похитители — граждане иностранного государства, сообщил в своём "твиттере" министр экологии и друг похищенного Дженьюари Макамба.
Танзанийский конгломерат Mohammed Enterprises Tanzania Ltd, представленный в одиннадцати африканских странах, объединяет несколько предприятий в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт, энергетика, текстиль и строительство.
Издание Forbes оценивает состояние Девджи в полтора миллиарда долларов, называя его единственным миллиардером Танзании и самым юным миллиардером Африки.
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