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В Танзании похищен самый молодой африканский миллиардер

11 октября 2018 23:16
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Злоумышленники посадили мужчину в машину и скрылись, несколько раз выстрелив в воздух.
Владелец многомиллиардной компании Mohammed Enterprises Tanzania Ltd Мохаммед Девджи похищен в Танзании, передает life.ru.Об этом сообщает Forbes со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным издания, двое вооружённых мужчин ждали 43-летнего Девджи на парковке около фитнес-клуба в городе Дар-эс-Салам. Глава полиции населённого пункта сообщил, что за рулём был сам Девджи, охраны с ним не было. Злоумышленники посадили миллиардера в машину и скрылись, несколько раз выстрелив в воздух, сообщили очевидцы.

По подозрению в похищении были арестованы трое мужчин, их допрашивают. По предварительной информации, двое из них — иностранцы. Мотивы похищения пока неизвестны. О местонахождении самого Девджи также не сообщается.

В полиции также заявили, что для поимки злоумышленников были мобилизованы сотрудники служб безопасности по всей стране, включая погранслужбы.

Согласно предварительному отчёту, похитители — граждане иностранного государства, сообщил в своём "твиттере" министр экологии и друг похищенного Дженьюари Макамба.

Танзанийский конгломерат Mohammed Enterprises Tanzania Ltd, представленный в одиннадцати африканских странах, объединяет несколько предприятий в таких сферах, как сельское хозяйство, транспорт, энергетика, текстиль и строительство.

Издание Forbes оценивает состояние Девджи в полтора миллиарда долларов, называя его единственным миллиардером Танзании и самым юным миллиардером Африки. 
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