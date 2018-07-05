В Тайланде спасатели готовятся вызволять детей из затопленной пещеры
5 июля 2018 23:26
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Подробности в видеообзоре РБК.
Фото: Royal Thai Navy / AP
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