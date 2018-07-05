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В Тайланде спасатели готовятся вызволять детей из затопленной пещеры

5 июля 2018 23:26
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Спецназовцы со специальным снаряжением должны научить их нырять с аквалангом.
В Тайланде спасатели готовятся вызволять детей из затопленной пещеры. Спецназовцы со специальным снаряжением должны научить их нырять с аквалангом, передает РБК.

Подробности в видеообзоре РБК

Фото: Royal Thai Navy / AP
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