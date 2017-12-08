В Таиланде пассажирский поезд сбил стадо буйволов

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ДТП произошло вечером 6 декабря в 2 км от железнодорожной станции Накхон Саван. Всего при столкновении погиб 21 буйвол. Несколько вагонов поезда сошли с рельсов. Пассажиры и экипаж не пострадали.Движение на участке дороги от Чиангмая до указанной станции было приостановлено на четыре часа в связи с ремонтом поезда и уборкой туш животных.Полиция выясняет, кому принадлежало стадо.