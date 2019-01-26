В Северной Каролине аллигаторы вмёрзли в лёд и впали в глубокую спячку
26 января 2019 18:15
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Так рептилии переживают холода: они проснутся, когда лёд оттает — и продолжат жить как всегда.
Всем бы так, передает @tjournal.
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