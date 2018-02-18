В Саудовской Аравии женщинам разрешили открывать свой бизнес без разрешения их опекунов-мужчин
18 февраля 2018 23:37
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«Больше не нужно разрешение опекуна. Саудовские женщины могут свободно начинать свой бизнес», — заявил представитель ведомства.
Как отмечает портал, таким образом, женщины Саудовской Аравии могут подавать документы на регистрацию фирмы без разрешения мужчин. Местные власти больше не будут его требовать.
В соответствии с системой опеки и попечительства в Саудовской Аравии женщины обязаны предоставлять документ, подписанный их опекуном, обычно в лице мужа, отца или брата, когда подают любую государственную документацию, в том числе для того, чтобы путешествовать, сообщает Daily Sabah. По данным издания, в феврале прокуратура Саудовской Аравии заявила, что будет впервые привлекать к следственным действиям женщин-следователей.
В декабре 2017 года власти Саудовской Аравии разрешили женщинам получать водительские права. До этого право водить машину было только у мужчин. Женщинам разрешалось управлять автомобилем, но права им не выдавали. Разрешение на выдачу вступит в силу в июне 2018 года.
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