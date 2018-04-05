В Саудовской Аравии откроется первый за 35 лет кинотеатр
5 апреля 2018 20:45
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Кинотеатр откроется в столице страны Эр-Рияде. По словам источника агентства, первым показанным фильмом станет американская кинокартина «Черная пантера» режиссера Райна Куглера. Фильм снят по мотивам комиксов Стэна Ли и Джека Кёрби о вымышленном персонаже издательства Marvel Comics.
Ранее власти Саудовской Аравии подписали соглашение с американской компанией AMC Entertainment Holdings об открытии в стране до 40 кинотеатров в течение пяти лет, отмечает агентство.
В декабре 2017 года министр культуры и информации страны Авад бен Салеха аль-Авада сообщил, что власти Саудовской Аравии с начала 2018 года разрешат открыть в королевстве общественные кинотеатры после 35-летнего перерыва. Кинотеатры были запрещены в начале 1980-х на фоне усиления исламистских настроений в стране. «За счет развития культурной сферы мы создадим новые рабочие места, дадим новые возможности для обучения, а также расширим возможности королевства в сфере развлечений», — говорил министр.
Власти Саудовской Аравии ожидают, что к 2030 году в королевстве появится свыше 300 кинотеатров, что даст экономике дополнительные $24 млрд и создаст порядка 30 тыс. постоянных рабочих мест.
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