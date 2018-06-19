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В Питтсбурге погиб Трейвон Смарт, выступающий под псевдонимом Jimmy Wopo. За несколько часов до этого стало известно о гибели Джасея Дуэйна Онфроя (XXXTentacion), в которого также стреляли неизвестные.
В США застрелили второго за сутки рэпера
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В США застрелили второго за сутки рэпера

19 июня 2018 19:51
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В Питтсбурге погиб Трейвон Смарт, выступающий под псевдонимом Jimmy Wopo. За несколько часов до этого стало известно о гибели Джасея Дуэйна Онфроя (XXXTentacion), в которого также стреляли неизвестные.
Как передает РБК, рэп-исполнитель Трейвон Смарт, известный под псевдонимом Jimmy Wopo, застрелен в американском Питтсбурге (Пенсильвания). Об этом сообщил телеканал CBS.

По информации канала, который ссылается на данные расследования, 21-летний Смарт и его приятель находились в машине, когда по ним открыли стрельбу с близкого расстояния. Обоих раненых доставили в больницу. Позже артист от полученных травм скончался. Это подтвердил его менеджер Тэйлор Мэглин, сообщает CBS. Второй пострадавший находится в стабильном состоянии.

Полиция оцепила место происшествия и опросила местных жителей. Телеканал приводит слова одного из них, который утверждает, что за машиной рэпера следили.

Смарт начал музыкальную карьеру в 14 лет, его дебютный альбом Woponese вышел в 2016 году.

Ранее стало известно о смерти другого американского рэп-исполнителя: неизвестные застрелили Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion. По данным СМИ, нападение на 20-летнего музыканта произошло в тот момент, когда он выходил из своего мотосалона.



Фото: @CBS / Twitter


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