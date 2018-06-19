В США застрелили второго за сутки рэпера
19 июня 2018 19:51
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По информации канала, который ссылается на данные расследования, 21-летний Смарт и его приятель находились в машине, когда по ним открыли стрельбу с близкого расстояния. Обоих раненых доставили в больницу. Позже артист от полученных травм скончался. Это подтвердил его менеджер Тэйлор Мэглин, сообщает CBS. Второй пострадавший находится в стабильном состоянии.
Полиция оцепила место происшествия и опросила местных жителей. Телеканал приводит слова одного из них, который утверждает, что за машиной рэпера следили.
Смарт начал музыкальную карьеру в 14 лет, его дебютный альбом Woponese вышел в 2016 году.
Ранее стало известно о смерти другого американского рэп-исполнителя: неизвестные застрелили Джасея Дуэйна Онфроя, известного как XXXTentacion. По данным СМИ, нападение на 20-летнего музыканта произошло в тот момент, когда он выходил из своего мотосалона.
Фото: @CBS / Twitter
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