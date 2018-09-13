В США запретили есть кошек и собак
13 сентября 2018 19:52
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Инициатива о новом законе поступила от члена республиканской партии Верна Бьюкенена и демократа Алси Хэйстинга.
- Я горд тем, что боролся в конгрессе за то, чтобы полностью запретить убийство и потребление собак и кошек в США, - заявил Хэйстинг.
Согласно закону нарушителям грозит штраф в размере пять тысяч долларов. Как отмечается, запрет не распространяется на племена коренных жителей, которые могут употреблять мясо кошек и собак в ритуальных целях.
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