В США запланирован не обычный полёт на Луну, а полноценная космическая миссия
16 февраля 2019 19:30
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Глава аэрокосмического агентства NASA Джим Брайденстайн заявил, что США снова отправят экспедицию на Луну после 47-летнего перерыва. Как сообщает Daily Mail, запланирован не обычный полёт, а полноценная космическая миссия, главной задачей которой станет подготовка к строительству лунной базы. Этот полёт, согласно заявлению Брайденстайна, США осуществят к 2028 году.
Программа, как отмечает глава NASA, будет осуществлена в два этапа. На первом этапе будут разработаны ракеты-носители, которые доставят космонавтов к станции Lunar Orbital Platform-Gateway на орбите Луны, откуда первые колонисты будут "ездить на работу". Брайденстайн отметил, что NASA не планирует "слетать и не возвращаться ещё 50 лет", добавив, что миссия в 2028 году и все последующие полёты задуманы исключительно как долгосрочные программы.
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