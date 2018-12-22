В США зачатые в один день близнецы родились с разницей в 15 лет

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У всех детей одни и те же биологические родители — Мэри и Рэнди Джонсон. Супругам долго не удавалось зачать детей, и в 2002 году они прибегли к искусственному оплодотворению. Два эмбриона пересадили будущей матери, а ещё 12 заморозили.В следующем году родились двое сыновей. Спустя несколько лет семье снова захотелось пополнения, однако врачи запретили Мэри рожать. И тогда пара решила пожертвовать свои эмбрионы в Национальный центр эмбрионального донорства США.Вскоре биологическим материалом воспользовались две другие семьи. Год назад на свет появились два мальчика по имени Маттиас и Джеймс Гарднер, а ещё через полгода девочки — Элианна и Алиса Хефнер.Все три семейства поддерживают отношения друг с другом и намерены вместе отпраздновать предстоящее Рождество.