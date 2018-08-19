В США уже почти 500 человек отравились салатами в McDonald’s
19 августа 2018 23:37
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Возможной причиной массового отравления названы салаты. Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за продуктами и лекарствами США.
По факту произошедшего проводится проверка. Управление изучает информацию о поставщике овощей.
Ранее Лайф писал, что McDonald's изъяла салаты из меню примерно трёх тысяч ресторанов в США после массового отравления в штатах Иллинойс и Айова. В большинстве случаев заболевание было вызвано паразитом Cyclospora cayetanensis.
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