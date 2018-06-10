В США создали самый мощный суперкомпьютер в мире
10 июня 2018 07:11
Запуск Summit позволил США сместить с первой строчки рейтинга суперкомпьютеров китайский Sunway TaihuLight, вычислительная мощность которого составляет порядка 93 петафлопс, и вновь выйти в лидеры суперкомпьютерной гонки.
«Сегодняшний запуск суперкомпьютера Summit демонстрирует американское лидерство в области научных инноваций и развития технологий. Это будет иметь огромное влияние на исследования в сфере энергетики, научные открытия, экономическую конкурентоспособность и национальную безопасность», — прокомментировал успех американских ученых министр энергетики США Рик Перри.
Summit состоит из 4608 вычислительных серверов, на каждом из которых установлено два 22-ядерных процессора IBM Power9. Встроенная память машины достигает 10 петабайт. Издание MIT Technology Review приводит слова исследователя из Оук-Ридж Джека Уэллса, описывающего суперкомпьютер. По его словам, блоки Summit занимают площадь, сравнимую с двумя теннисными кортами. Для охлаждения системы требуется более 15 тыс. л воды.
Как отмечает команда лаборатории, система Summit при создании была оптимизирована для работы с искусственным интеллектом, что должно облегчить анализ больших массивов данных. Подобные машины могут использоваться для анализа погодных явлений, разработки новых типов материалов и моделирования процессов, происходящих при взрыве звезд.
Как отмечает MIT Technology Review, запуск Summit, позволивший США опередить Китай в топе списка суперкомпьютеров, является вопросом не только престижа, но и национальной безопасности. К помощи подобных машин могут прибегать и военные для исследований в сфере создания новых типов вооружений, в том числе конструирования ядерных зарядов.
Лаборатория Оук-Ридж (Oak Ridge National Laboratory, ORNL) входит в структуру Министерства энергетики США. Ей ранее уже принадлежало первенство в гонке суперкомпьютеров: c 2009 по 2010 год на первой строчке списка самых мощных вычислительных машин в мире находился принадлежащий Оук-Ридж суперкомпьютер Jaguar, а с 2012 по 2013 год — суперкомпьютер Titan.
Согласно данным проекта Top500, ведущего учет мощнейших суперкомпьютеров, страной с наибольшим числом сверхмощных вычислительных машин к ноябрю 2017 года был Китай — ему принадлежало 40% суперкомпьютеров из рейтинга. При этом в июне 2015 года ему принадлежало лишь 7%. В то же время США с 2015 года сократили свою долю в рейтинге с почти 47 до 28%. Вслед за Китаем и США места в рейтинге стран с наибольшим числом суперкомпьютеров из топ-500 занимают Япония, Германия, Франция, Великобритания и Италия. России принадлежит лишь три суперкомпьютера из топ-500 (доля в 0,6% в рейтинге). С 2011 года доля России сократилась в четыре раза (с 2,4%).
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
9 июня 2018 09:02
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты. ЧМ-2018
0
5 мая 2018 11:47
На фестивале в честь Дня Победы желающим предлагали прокатиться по песчаной площадке на танке за 300 руб. Происшествия
537
28 апреля 2018 13:34
Остается меньше 50 дней до ЧМ-2018. ЧМ-2018
1095
28 апреля 2018 11:36
Игра состоится сегодня, 28 апреля. Спорт в регионе
445
28 апреля 2018 10:53
Скорее всего, это сом. Социум
910
27 апреля 2018 10:50
Коза-оракул выбрала миску с символом Бельгии. ЧМ-2018
754
Фоторепортажи
2 июня 2018 20:11
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа. Культура
0
10 мая 2018 10:20
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни. Социум
421
5 мая 2018 17:08
Вход на репетицию был свободным для всех желающих. Социум
699
1 мая 2018 19:22
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги. Социум
874
25 апреля 2018 21:04
Он расположен в Крутых Ключах на ул. Мира. Новости компаний
597
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1962
Мероприятия