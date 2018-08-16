В США составили рейтинг стран, которые невозможно завоевать. Россия в списке

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По мнению Стилуэлла, Соединённые Штаты Америки невозможно захватить, потому что у страны самые мощные вооружённые силы, а в самих Штатах оружия больше, чем жителей, которые явно будут давать отпор захватчикам. Потенциальным войскам вторжения придётся вести бои и среди небоскрёбов крупных городов, и в горах и болотах.Россию, по мнению бывшего военного, невозможно захватить не только из-за легендарной суровой зимы, но также из-за размеров страны, помощи союзников и особенного менталитета граждан.— Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят её какому-либо захватчику, — заявляет автор, дополняя, что завоевателям придётся сражаться с каждым русским, в 11 часовых поясах.Афганистан имеет многонациональное население, а также сложный горный и пустынный рельефы. Сопротивление страны во время вторжения просто растворяется на местности и досаждает интервентам, вынуждая уйти, что уже произошло с Британской империей и СССР, а недавно на себе это испытали войска США. Страну автор называет кладбищем империй.Китай невозможно захватить из-за его 1,3-миллиардного населения, утверждает Стилуэлл. Помогают в обороне государству большая площадь и бюрократический аппарат, который, по мнению автора, может почти всех граждан быстро поставить под ружьё.Индию Стилуэлл называет не очевидной страной в списке, но, по его словам, у Вооружённых сил Индии есть опыт военных конфликтов с КНР и Пакистаном. Такая же сложная местность — от болот до пустынь и снежных гор. А их военно-морская стратегия, опирающаяся на подводные лодки, не позволит кораблям противника хозяйничать в прибрежных водах, а также не допустит снабжения интервентов по морю.