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Новости /  В мире  

В США составили рейтинг стран, которые невозможно завоевать. Россия в списке

16 августа 2018 20:39
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По мнению Стилуэлла, Соединённые Штаты Америки невозможно захватить, потому что у страны самые мощные вооружённые силы, а в самих Штатах оружия больше, чем жителей, которые явно будут давать отпор захватчикам.
По мнению бывшего ветерана ВВС, а ныне журналиста Блейка Стилуэлла, США, Россия, Афганистан, Китай и Индия — это те страны, которые невозможно завоевать. Свой рейтинг он опубликовал в американском военном издании We are the Mighty, передает life.ru.

По мнению Стилуэлла, Соединённые Штаты Америки невозможно захватить, потому что у страны самые мощные вооружённые силы, а в самих Штатах оружия больше, чем жителей, которые явно будут давать отпор захватчикам. Потенциальным войскам вторжения придётся вести бои и среди небоскрёбов крупных городов, и в горах и болотах.

Россию, по мнению бывшего военного, невозможно захватить не только из-за легендарной суровой зимы, но также из-за размеров страны, помощи союзников и особенного менталитета граждан.

— Русские скорее уничтожат свою страну, чем оставят её какому-либо захватчику, — заявляет автор, дополняя, что завоевателям придётся сражаться с каждым русским, в 11 часовых поясах.

Афганистан имеет многонациональное население, а также сложный горный и пустынный рельефы. Сопротивление страны во время вторжения просто растворяется на местности и досаждает интервентам, вынуждая уйти, что уже произошло с Британской империей и СССР, а недавно на себе это испытали войска США. Страну автор называет кладбищем империй.

Китай невозможно захватить из-за его 1,3-миллиардного населения, утверждает Стилуэлл. Помогают в обороне государству большая площадь и бюрократический аппарат, который, по мнению автора, может почти всех граждан быстро поставить под ружьё.

Индию Стилуэлл называет не очевидной страной в списке, но, по его словам, у Вооружённых сил Индии есть опыт военных конфликтов с КНР и Пакистаном. Такая же сложная местность — от болот до пустынь и снежных гор. А их военно-морская стратегия, опирающаяся на подводные лодки, не позволит кораблям противника хозяйничать в прибрежных водах, а также не допустит снабжения интервентов по морю. 
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