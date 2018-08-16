В США редчайшую пятицентовую монету продали за более чем $4,5 миллиона
16 августа 2018 21:45
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Эта монета более известна под названием 1913 Liberty Head nickel. Её выпустили на Монетном дворе Филадельфии всего в пяти экземплярах.
Лот приобрёл анонимный покупатель, передает life.ru.
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