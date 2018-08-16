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Новости /  В мире  

В США редчайшую пятицентовую монету продали за более чем $4,5 миллиона

16 августа 2018 21:45
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Этот денежный знак выпустили на Монетном дворе Филадельфии всего в пяти экземплярах.
На аукционе в городе Филадельфия (США) была продана одна из самых редких монет достоинством в ¢5 за 4,56 миллиона долларов, сообщает Fox News.

Эта монета более известна под названием 1913 Liberty Head nickel. Её выпустили на Монетном дворе Филадельфии всего в пяти экземплярах.

Лот приобрёл анонимный покупатель, передает life.ru
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