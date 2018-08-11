В США разбился пассажирский самолёт, угнанный из аэропорта
11 августа 2018 13:04
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По данным NBC, перед крушением лайнер был угнан из аэропорта города Сиэтл одним из сотрудников. К месту инцидента направились спасатели.
В аэропорту Сиэтла рассказали, что в момент инцидента на борту судна не было пассажиров.
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