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В США разбился пассажирский самолёт, угнанный из аэропорта
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В США разбился пассажирский самолёт, угнанный из аэропорта

11 августа 2018 13:04
217
Отмечается, что воздушное судно совершило несанкционированный вылет без пассажиров на борту.
Самолёт авиакомпании Alaska Airlines разбился рядом с островом Кетрон в американском штате Вашингтон. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник, передает life.ru.

По данным NBC, перед крушением лайнер был угнан из аэропорта города Сиэтл одним из сотрудников. К месту инцидента направились спасатели.

В аэропорту Сиэтла рассказали, что в момент инцидента на борту судна не было пассажиров. 
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