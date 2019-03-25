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В США пес спас хозяев ценой собственной жизни

25 марта 2019 19:41
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В Хьюстоне собака погибла, после такого как напала на стрелка, угрожавшего ее хозяевам.
В Хьюстоне собака погибла, после такого как напала на стрелка, угрожавшего ее хозяевам, передает РИА Новости. Об этом пишет портал Oxygen.

После того как неизвестный похитил из дома семьи Лауры Мартинес драгоценности, одежду и кошелек с тремя сотнями долларов наличными, она заметила, что один из знакомых ее сына — Хавиан Кастенада — выложил в Snapchat фото в его кепке.
Собака, привязанная к рельсам у станции Антропшино в Гатчинском районе

Она попыталась поговорить с родителями парня, однако тот стал угрожать ей. После этого он пришел на вечеринку по случаю дня рождения ее дочери, несколько раз ударил Мартинес по лицу и начал стрельбу.

Тогда на него набросился пес Мартинес по кличке Зеро и укусил несколько раз за руку, однако Кастенада ранил его в грудь. Тогда нападавший попытался еще раз выстрелить в дочь и сына Лауры, но каждый раз, когда он целился, пес бросался на него. Вторая пуля попала в голову Зеро возле уха. После того как Кастенада выстрелил третий раз, пес уже не мог бороться с ним.

После этого стрелок ушел, но на следующий день отправил Лауре Мартинес сообщение, в котором угрожал, что подожжет ее дом, поскольку та обратилась в полицию.

При этом, по словам адвоката Кастенады, события разворачивались совсем иначе: это Мартинес натравила на его подзащитного своего пса.
 
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