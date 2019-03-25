В США пес спас хозяев ценой собственной жизни
25 марта 2019 19:41
110
После того как неизвестный похитил из дома семьи Лауры Мартинес драгоценности, одежду и кошелек с тремя сотнями долларов наличными, она заметила, что один из знакомых ее сына — Хавиан Кастенада — выложил в Snapchat фото в его кепке.
Собака, привязанная к рельсам у станции Антропшино в Гатчинском районе
Она попыталась поговорить с родителями парня, однако тот стал угрожать ей. После этого он пришел на вечеринку по случаю дня рождения ее дочери, несколько раз ударил Мартинес по лицу и начал стрельбу.
Тогда на него набросился пес Мартинес по кличке Зеро и укусил несколько раз за руку, однако Кастенада ранил его в грудь. Тогда нападавший попытался еще раз выстрелить в дочь и сына Лауры, но каждый раз, когда он целился, пес бросался на него. Вторая пуля попала в голову Зеро возле уха. После того как Кастенада выстрелил третий раз, пес уже не мог бороться с ним.
После этого стрелок ушел, но на следующий день отправил Лауре Мартинес сообщение, в котором угрожал, что подожжет ее дом, поскольку та обратилась в полицию.
При этом, по словам адвоката Кастенады, события разворачивались совсем иначе: это Мартинес натравила на его подзащитного своего пса.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4170
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
467
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
752
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
719
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
1172
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
889
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
891
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
971
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1935
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2184
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1309
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
956
Мероприятия