В США пес спас хозяев ценой собственной жизни

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После того как неизвестный похитил из дома семьи Лауры Мартинес драгоценности, одежду и кошелек с тремя сотнями долларов наличными, она заметила, что один из знакомых ее сына — Хавиан Кастенада — выложил в Snapchat фото в его кепке.Собака, привязанная к рельсам у станции Антропшино в Гатчинском районеОна попыталась поговорить с родителями парня, однако тот стал угрожать ей. После этого он пришел на вечеринку по случаю дня рождения ее дочери, несколько раз ударил Мартинес по лицу и начал стрельбу.Тогда на него набросился пес Мартинес по кличке Зеро и укусил несколько раз за руку, однако Кастенада ранил его в грудь. Тогда нападавший попытался еще раз выстрелить в дочь и сына Лауры, но каждый раз, когда он целился, пес бросался на него. Вторая пуля попала в голову Зеро возле уха. После того как Кастенада выстрелил третий раз, пес уже не мог бороться с ним.После этого стрелок ушел, но на следующий день отправил Лауре Мартинес сообщение, в котором угрожал, что подожжет ее дом, поскольку та обратилась в полицию.При этом, по словам адвоката Кастенады, события разворачивались совсем иначе: это Мартинес натравила на его подзащитного своего пса.