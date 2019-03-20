В США отель предложил гостям вернуть украденные вещи и получить приз

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Тот, кто сдаст самый необычный предмет, сможет переночевать в президентском люксе Рузвельта, цена ночи в котором - 15 тысяч долларов.Также победители смогут попробовать изысканные блюда, приготовленные шеф-поваром ресторана в отеле, и отправиться на роскошные спа-процедуры.Итоги конкурса на самый необычный украденный предмет будут подведены в июле. Все возвращенные вещи планируется выставить на всеобщее обозрение в фойе гостиницы.Гости уже передали отелю ключи от номера, наволочки и счет 1940-х годов, тарелку из ресторана, меню и открытки."Участвовать в конкурсе может любой предмет из нашего отеля, исчезнувший любое количество лет назад, - говорит генеральный менеджер Тод Чамберс. - Мы планируем показывать вещи, которые люди нам присылают, в фойе отеля. После завершения конкурса и большой церемонии, которая состоится в июле, мы вернем вещи их владельцам, если они пожелают".Он подчеркнул, что конкурс позволяет восстановить историю отеля и повеселиться.Фото: pixabay.com