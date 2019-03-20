В США отель предложил гостям вернуть украденные вещи и получить приз
20 марта 2019 23:11
76
Тот, кто сдаст самый необычный предмет, сможет переночевать в президентском люксе Рузвельта, цена ночи в котором - 15 тысяч долларов.
Также победители смогут попробовать изысканные блюда, приготовленные шеф-поваром ресторана в отеле, и отправиться на роскошные спа-процедуры.
Итоги конкурса на самый необычный украденный предмет будут подведены в июле. Все возвращенные вещи планируется выставить на всеобщее обозрение в фойе гостиницы.
Гости уже передали отелю ключи от номера, наволочки и счет 1940-х годов, тарелку из ресторана, меню и открытки.
"Участвовать в конкурсе может любой предмет из нашего отеля, исчезнувший любое количество лет назад, - говорит генеральный менеджер Тод Чамберс. - Мы планируем показывать вещи, которые люди нам присылают, в фойе отеля. После завершения конкурса и большой церемонии, которая состоится в июле, мы вернем вещи их владельцам, если они пожелают".
Он подчеркнул, что конкурс позволяет восстановить историю отеля и повеселиться.
Фото: pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
404
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
389
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
838
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
564
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1514
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
716
Фоторепортажи
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
643
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1614
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1800
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
987
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
881
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1330
Мероприятия