В США официально разрешили ремонтировать гаджеты и взламывать смартфоны
27 октября 2018 21:15
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Согласно постановлению Бюро, закон разрешает ремонтировать смартфоны, бытовую технику и прочие домашние системы, модернизируя их ПО. Таким образом, пользователь получил право взломать систему условного iPhone и установить джейлбрейк. Также потребитель имеет право любым образом модифицировать и улучшать не только умные устройства, но и автомобили, тракторы, наземные транспортные средства.
Тем самым закон официально разрешает существование мастерских, занимающихся ремонтом различных гаджетов. Так как практически все современные девайсы имеют ПО, которое защищено Законом об авторском праве в цифровую эпоху (DMCA), ремонт устройств часто может считаться посягательством на интеллектуальную собственность той или иной компании. Соответственно, производители были заинтересованы в этом законе, так как это позволяло им самостоятельно заниматься ремонтом без конкурентов.
Кайл Винс заметил, что это важная веха в истории США, где 3% трудоспособного население работает в сфере ремонта. К сожалению, Бюро не разрешило ремонтировать игровые приставки и транспортные средства, передвигающиеся по воде или воздуху. Изменение законодательства DMCA стало возможным благодаря поправке Конгресса США, который разрешает гражданам раз в три года апеллировать на освобождение от подчинения того или иного закона.
Фото: © Pixabay
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