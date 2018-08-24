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В США назвали сферы, которые затронут новые антироссийские санкции

24 августа 2018 23:18
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Основанием для новых ограничений стали обвинения России в якобы применении химического оружия в Солсбери.
Соединённые Штаты Америки обозначили сферы, которых коснутся новые антироссийские санкции. Об этом говорится в документе, который появился в Федеральном регистре — официальном печатном органе правительства США, передает life.ru.

Формальная публикация и вступление в силу санкций ожидаются в понедельник.

Так, новые ограничения предполагают прекращение любой помощи России со стороны Штатов. Исключением может служить срочная гуманитарная помощь, продукты питания и иные сельскохозяйственные продукты.

США также перестанут выдавать государственным компаниям России лицензии на экспорт оружия и продукции двойного назначения, кроме продукции, необходимой для сотрудничества в космосе и обеспечения безопасности полётов гражданской авиации.

Соединённые Штаты также откажут России в любом кредите, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке.

Напомним, что основанием для санкций стали обвинения России в якобы применении химического оружия в Солсбери. 
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