В США мужчина пытался угнать самолёт, чтобы попасть на рэп-концерт в другом штате

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Девон Скотт был арестован прямо в кабине пилотов. Молодому человеку были предъявлены обвинения, после чего его отправили под стражу до ожидания суда.Позднее свои действия Скотт объяснил тем, что хотел угнать самолёт, чтобы попасть на рэп-концерт в другом штате.