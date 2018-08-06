В Швейцарии скончался "шеф-повар века"

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Известно, что кулинар страдал онкологическим заболеванием и скончался в Женеве.Кроме почётного звания Робюшон получил максимальное количество звёзд путеводителя Мишлен за свои рестораны. Он начал работать на кухне в 15 лет, в 28 стал шефом, открыв своё первый ресторан.