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В Швейцарии скончался "шеф-повар века"

6 августа 2018 22:19
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Он начал работать на кухне в 15 лет, в 28 стал шефом, открыв своё первый ресторан.
В Швейцарии в возрасте 73 лет скончался известный французский шеф-повар Жоэль Робюшон. В 1989 году ему было присвоено звание шефа двадцатого века, сообщает life.ru со ссылкой на телеканал CNews.

Известно, что кулинар страдал онкологическим заболеванием и скончался в Женеве.

Кроме почётного звания Робюшон получил максимальное количество звёзд путеводителя Мишлен за свои рестораны. Он начал работать на кухне в 15 лет, в 28 стал шефом, открыв своё первый ресторан. 
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