В Швейцарии скончался "шеф-повар века"
6 августа 2018 22:19
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Известно, что кулинар страдал онкологическим заболеванием и скончался в Женеве.
Кроме почётного звания Робюшон получил максимальное количество звёзд путеводителя Мишлен за свои рестораны. Он начал работать на кухне в 15 лет, в 28 стал шефом, открыв своё первый ресторан.
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