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В Швейцарии на референдум вынесли вопрос о том, нужны ли коровам рога

25 ноября 2018 18:59
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Зоозащитников озаботил тот факт, что фермеры эти рога спиливают ради собственного удобства.
Сегодня в Швейцарии проводится референдум по коровьим рогам. Речь идёт о выплате субсидий фермерам, не удаляющим рога у своих коров и коз, сообщает RTS. По прогнозам социологов, инициатива, скорее всего, будет отвергнута, life.ru.

Движение в защиту рогов у коров и коз инициировал швейцарский крестьянин. Он опасается, что коровы в естественном виде скоро могут исчезнуть. Фермеры удаляют рога животным, чтобы они занимали меньше места в стойлах. В настоящее время около 90% швейцарских коров не имеют рогов. 
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