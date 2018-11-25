В Швейцарии на референдум вынесли вопрос о том, нужны ли коровам рога
25 ноября 2018 18:59
142
Движение в защиту рогов у коров и коз инициировал швейцарский крестьянин. Он опасается, что коровы в естественном виде скоро могут исчезнуть. Фермеры удаляют рога животным, чтобы они занимали меньше места в стойлах. В настоящее время около 90% швейцарских коров не имеют рогов.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
14 ноября 2018 12:52
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону. В мире
490
9 ноября 2018 11:22
К счастью, никто не пострадал. Происшествия
455
24 октября 2018 12:44
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили. Происшествия
921
21 октября 2018 11:26
Под асфальтом был кипяток. Происшествия
1017
12 октября 2018 09:35
Работнице нужно заботиться об уличных кошках. Социум
952
9 октября 2018 11:33
За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд. В стране
996
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
836
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
811
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1251
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1618
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1672
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2809
Мероприятия