В Швейцарии на референдум вынесли вопрос о том, нужны ли коровам рога

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Движение в защиту рогов у коров и коз инициировал швейцарский крестьянин. Он опасается, что коровы в естественном виде скоро могут исчезнуть. Фермеры удаляют рога животным, чтобы они занимали меньше места в стойлах. В настоящее время около 90% швейцарских коров не имеют рогов.