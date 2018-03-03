В Польше заявили о намерении взыскать с Германии репарации на $850 млрд за ущерб, нанесенный Третьим рейхом

163

Он отметил, что комиссия в текущем году предоставит правительству оценочный отчет относительно суммы возмещений, которые Польша могла бы потребовать от Германии. Мулярчик подчеркнул, что грядущий отчет будет составлен на основе аналогичного доклада, составленного еще после войны. Политик добавил, что вопрос с репарациями до сих пор не урегулирован.По его словам, речь идет об «огромных, но обоснованных суммах», которые возместят ущерб от разрушения польских городов и деревень, экономической и промышленной инфраструктуры, а также «потерянный демографический потенциал».​Вместе с тем Мулярчик подчеркнул, что получить компенсацию от Германии «более реально», чем от России. По мнению политика, в России «не соблюдают международное право».В сентябре 2017 года польские эксперты оценили ущерб, нанесенный Германией в годы Второй мировой войны, в $48,8 млрд. Тогда специалисты заявляли, что Польша понесла наибольшие человеческие и ресурсные потери в Европе. На основании этого эксперты пришли к выводу, что требования компенсации от Германии законны. В свою очередь, в Берлине указали на резолюцию польского кабмина, принятую в 1953 году. В ней признавалось, что Германия выполнила свои обязательства перед Польшей.Демонтаж пограничного барьера между Польшей и Германией. Сентябрь 1939 года (Фото: Getty Images)/ РБК