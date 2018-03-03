В Польше заявили о намерении взыскать с Германии репарации на $850 млрд за ущерб, нанесенный Третьим рейхом
3 марта 2018 14:21
163
Он отметил, что комиссия в текущем году предоставит правительству оценочный отчет относительно суммы возмещений, которые Польша могла бы потребовать от Германии. Мулярчик подчеркнул, что грядущий отчет будет составлен на основе аналогичного доклада, составленного еще после войны. Политик добавил, что вопрос с репарациями до сих пор не урегулирован.
По его словам, речь идет об «огромных, но обоснованных суммах», которые возместят ущерб от разрушения польских городов и деревень, экономической и промышленной инфраструктуры, а также «потерянный демографический потенциал».
Вместе с тем Мулярчик подчеркнул, что получить компенсацию от Германии «более реально», чем от России. По мнению политика, в России «не соблюдают международное право».
В сентябре 2017 года польские эксперты оценили ущерб, нанесенный Германией в годы Второй мировой войны, в $48,8 млрд. Тогда специалисты заявляли, что Польша понесла наибольшие человеческие и ресурсные потери в Европе. На основании этого эксперты пришли к выводу, что требования компенсации от Германии законны. В свою очередь, в Берлине указали на резолюцию польского кабмина, принятую в 1953 году. В ней признавалось, что Германия выполнила свои обязательства перед Польшей.
Демонтаж пограничного барьера между Польшей и Германией. Сентябрь 1939 года (Фото: Getty Images)/ РБК
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
575
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
519
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1055
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
731
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
785
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2139
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1398
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
681
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3831
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2209
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2647
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2547
Мероприятия