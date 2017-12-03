В Пентагоне заявили о создании в России и Китае космического оружия

292

«Они создавали оружие для управления с земли в космосе, тестировали его», — рассказал Хайтен. По его словам, это как оружие, создающие помехи, так и лазерное оружие. «Они даже не скрывали это», — подчеркнул он.Хайтен утверждает, что Россия и Китая создают такое оружие для того, чтобы «бросить вызов США и их союзникам, изменить баланс сил в мире». «Мы не можем этого допустить», — добавил он.По словам генерала, спутники — один из важнейших космических активов, так как благодаря им функционирует система предупреждения ядерных ударов. ​Ранее президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК заявил, что Россия, как и другие страны, применяет «для разработки вооружений самые современные технологии, самые современные достижения науки — это лазеры, гиперзвук, робототехника».Кроме того, преподаватель филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения подполковник Алексей Солодовников рассказал, что в России разрабатывается новый гиперзвуковой стратегический бомбардировщик, который по задумке будет способен наносить ядерные удары из космоса.