В Пентагоне заявили о создании в России и Китае космического оружия
3 декабря 2017 23:56
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«Они создавали оружие для управления с земли в космосе, тестировали его», — рассказал Хайтен. По его словам, это как оружие, создающие помехи, так и лазерное оружие. «Они даже не скрывали это», — подчеркнул он.
Хайтен утверждает, что Россия и Китая создают такое оружие для того, чтобы «бросить вызов США и их союзникам, изменить баланс сил в мире». «Мы не можем этого допустить», — добавил он.
По словам генерала, спутники — один из важнейших космических активов, так как благодаря им функционирует система предупреждения ядерных ударов.
Ранее президент Владимир Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК заявил, что Россия, как и другие страны, применяет «для разработки вооружений самые современные технологии, самые современные достижения науки — это лазеры, гиперзвук, робототехника».
Кроме того, преподаватель филиала Военной академии Ракетных войск стратегического назначения подполковник Алексей Солодовников рассказал, что в России разрабатывается новый гиперзвуковой стратегический бомбардировщик, который по задумке будет способен наносить ядерные удары из космоса.
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