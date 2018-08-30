В Пентагоне заявили, что США не смогут спастись от российского оружия
30 августа 2018 23:31
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США в случае войны не смогут спастись от российского и китайского оружия. С таким признанием выступил глава Северного командования Вооружённых сил Штатов и Командования воздушно-космической обороны Северной Америки генерал Терренс О'Шонесси.
- Раньше мы думали, что окружающие нас океаны и дружественные страны на севере и юге делают нашу страну недосягаемой, но всё меняется, поскольку есть противники, которые сейчас действительно способны достигнуть нашей территории, - приводит его слова издание Military Times.
По этой причине генерал призвал полностью изменить оборонную стратегию страны. По его словам, Штатам необходимо фундаментально переосмыслить защиту государства и продумать, как страна будет защищаться от равного по силе соперника.
1 марта в послании Федеральному собранию Владимир Путин рассказал о новых образцах российского оружия, которые делают развёртывание американской системы ПРО и приближение инфраструктуры НАТО просто бессмысленной. В частности, президент РФ упомянул систему "Авангард", которая способна совершать полёты в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность на гиперзвуковой скорости.
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