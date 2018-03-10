В Пекине прошли первые испытания высокоскоростного поезда Fuxing

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Сообщается, что расчетная скорость нового поезда составляет 315 км/ч, а его длина вдвое превышает показатели нынешних железнодорожных поездов. Поезд рассчитан на перевозку свыше 1,1 тыс. пассажиров.Разработчик подчеркивает, что всего запланировано 28 испытаний, после чего будет получено разрешение на проектировку и изготовление данных поездов. Поезд полностью разработан в Китае, будет иметь более долгий срок службы и отличаться повышенной надежностью, обещает производитель.Агентство добавляет, что Китай в последние десятилетия активно развивает в стране сеть высокоскоростных железных дорог. На сегодняшний день она является самой протяженной в мире, около трети всей сети рассчитано на скорость 350 км/час.В настоящее время Hyperloop Transportation Technologies (HTT) и Hyperloop One занимаются воплощением в жизнь проекта сверхскоростной системы поездов Hyperloop, который был создан главой SpaceX Илоном Маском. По задумке автора проекта, сверхскоростная система представляет собой закрытую трубу, в которой поезд сможет перемещаться со скоростью от 480 до 1220 км/ч благодаря отсутствию трения рельсов и сопротивления воздуха.В августе прошло года Китайская аэрокосмическая и промышленная корпорация (CASIC), принадлежащая государству, заявляла о планах разработать сверхзвуковую транспортную сеть HyperFlight, скорость движения по которой составит на первом этапе 1 тыс. км/ч.Фото: Xinhua/ AP