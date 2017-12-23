В НАТО обеспокоены возросшей активностью российских субмарин возле подводных кабелей
23 декабря 2017 19:22
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С Ленноном согласился и один из руководителей королевских ВВС Великобритании Стюарт Пич. По его мнению, существует реальная опасность, что российские подлодки могут повредить интернет-кабели, проложенные вдоль линии первого трансатлантического телеграфа, и тем самым нанести ущерб мировой экономике.
Российское Министерство обороны не стало комментировать предположения военных стран НАТО, утверждает WP.
Похожая статья в конце октября была опубликована в New York Times. В ней также утверждалось, что российские подлодки действовали вблизи важных кабелей, которые составляют почти все глобальные интернет-коммуникации. Собеседники издания утверждали, что тем самым Россия рассматривала возможность атаки этих линий в случае конфликта.
На своей странице в Facebook материал прокомментировала официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Лучший ответ на вопрос: «Что вас больше всего волнует в это время года», представлен в статье New York Times», — отметила Захарова. «Одним словом, осень», — объяснила она.
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