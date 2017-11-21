В NASA заявили о необходимости продления соглашения с «Роскосмосом»
21 ноября 2017 12:44
71
Национальное космическое агентство (NASA) вынуждено продлить соглашение с Россией для обеспечения присутствия астронавтов на Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в докладе генерального инспектора NASA.
Эксперт указал, что США не в состоянии самостоятельно доставить экипаж на МКС после окончания программы Space Shuttle в 2011 году. С тех пор NASA пользуется услугами «Роскосмоса», сообщают "Известия".
В докладе отмечается, что эту проблему должна была решить программа коммерческих перевозок, на которую было потрачено $4 млрд. Согласно планам, США должны были отправить астронавтов на МКС своими силами еще в 2015 году, передает телеканал RT.
«В случае дальнейших задержек в реализации программы коммерческих перевозок NASA, возможно, придется приобретать у России дополнительные места на борту, чтобы гарантировать сохранение американского присутствия на МКС», — говорится в докладе.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
4599
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
1631
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
8526
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2368
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
9538
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
2767
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
635
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1361
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
1719
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
1608
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1339
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
2968
Мероприятия