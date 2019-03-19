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В Колумбии родилась девочка, "беременная" собственным близнецом

19 марта 2019 18:47
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Такая аномалия называется fetus in fetu — эмбрион в эмбрионе.
Как передает РИА Новости, жительница Колумбии Моника Вега родила ребенка с зародышем внутри. Об этом сообщает газета La Nacion.
Инцидент произошел в городе Барранкилья. Во время одного из УЗИ врачи обнаружили в теле семимесячного плода массу тканей с собственной пуповиной и околоплодной жидкостью. Такая аномалия называется fetus in fetu — эмбрион в эмбрионе. По мнению некоторых ученых, образование внутри плода — это опухоль, другие специалисты называют его "близнецом-паразитом".

Врачи Барранкильи приняли решение провести кесарево сечение на 37-й неделе беременности. После этого они сделали операцию новорожденной девочке и удалили зародыша. По словам хируруга Мигеля Парра, дольше ждать было нельзя, так как "близнец-паразит" угрожал здоровью плода. У зародыша не было сердца и мозга, он не мог существовать самостоятельно.
Как пишет La Nacion, fetus in fetu встречается крайне редко — в одном случае из миллиона. При этом обычно аномалию обнаруживают уже после рождения "близнеца-хозяина". Как отмечают медики, уникальность случая Моники состоит именно в том, что отклонение нашли еще до родов. 
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