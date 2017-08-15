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В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию, способную обеспечить энергией 15 тыс. домов
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В Китае запустили крупнейшую в мире плавучую солнечную электростанцию, способную обеспечить энергией 15 тыс. домов

15 августа 2017 22:02
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160 тыс. солнечных панелей расположено на площади около 86 га. По данным китайских СМИ, мощность станции составляет 40 мегаватт.
Как пишнт РБК, в городе Хуайнань (провинция Аньхой, восток Китая) запущена плавучая солнечная электростанция, насчитывающая 160 тыс. солнечных панелей. Она способна обеспечить электричеством 15 тыс. домов, передает газета «Жэньминь жибао».

Электростанция построена подразделением компании Sungrow Power Supply Co Ltd., уточняет издание China Daily. Мощность станции, по данным издания, составляет 40 мегаватт. Фотогальванические панели расположены на площади около 86 га. Газета называет объект крупнейшей в мире плавучей электростанцией.

Замгендиректора подразделения Sungrow Сяо Фуцинь пояснил изданию, что панели установлены на специальных плотах в карьере, площадь которого составляет 400 га. В дно водоема вбили более тысячи железобетонных свай, которые поддерживают плоты, рассказал он. Конструкторы плавающей электростанции предполагают, что срок ее службы составит 25 лет.

Сяо Фуцинь добавил, что за работой электростанции наблюдают беспилотники. В случае возникновения внештатной ситуации они «первыми прибудут на место и сделают фотографии», пояснил он.

Газета The New York Times 5 июня, сообщая о строительстве станции, отмечала, что местные власти планируют расширить эту электростанцию. Реализацию проекта, писало издание, можно рассматривать как стремление Китая усилить свои позиции на рынке возобновляемой энергии и ослабить там роль США. Полученные навыки позволят Пекину стать главным энергетическим партнером для многих государств, стремящихся уменьшить негативное влияние на климат, отмечало NYT. Плавучую станцию уже осмотрели делегации из Японии, Тайваня, Вьетнама, Сингапура и других стран, а Sungrow планирует лицензировать технологию для продажи за пределами КНР.

Для сравнения, по данным Ассоциации индустрии солнечной энергетики (SEIA), в США наземные солнечные электростанции совокупно вырабатывают 528 мегаватт. Также в стране работают фотогальванические установки, их совокупная мощность составляет более 2800 мегаватт. Согласно данным ассоциации по итогам 2016 года, за предыдущие десять лет отрасль росла в среднем на 68% в год. Стоимость установки таких панелей с 2010 по 2016 год упала более чем на 70%.

Но, как отмечает «Жэньминь жибао», преимущество плавающей станции заключается в том, что она не занимает землю, которую можно использовать для сельскохозяйственных работ. Такая станция способна выработать больше электричества, чем наземная установка: водяное охлаждение и низкая концентрация пыли обеспечивают повышенную эффективность при выработке энергии, пишет газета. С другой стороны, затраты на строительство и эксплуатационные расходы гораздо выше, чем в случае со станциями, построенными на суше.

Фото: New China TV / YouTube
 
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