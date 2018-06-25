В Китае заблокировали сайт телеканала HBO после шутки ведущего, в которой он сравнил Си Цзьньпина с медвежонком Винни-Пухом
25 июня 2018 17:41
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В передаче, которая шла в прямом эфире 17 июня, Оливер сравнил Си Цзиньпина с медвежонком Винни-Пухом из диснеевского мультфильма. Он также рассказал о цензуре в Китае и обсудил взгляды президента США Дональда Трампа на заявления Пекина. После того как программа вышла в прямом эфире, китайские цензоры удалили публикации про Оливера и его программу из соцсети Weibo и на других сайтах.
В июле 2017 года из Weibo и WeChat удалили все сообщения, в которых упоминается Винни-Пух. Пользователи соцсетей начали сравнивать Си Цзиньпина с героем произведений писателя Алана Милна в 2013 году, после встречи китайского лидера с бывшим президентом США Бараком Обамой.
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