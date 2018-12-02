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Новости /  В мире  

В Китае ввели новую систему платы за доносы

2 декабря 2018 20:29
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Сумма премии будет высчитываться по специальной схеме и составлять около 2% от общего дохода с каждой отдельной публикации.
Власти Китая объявили новую кампанию по поощрению бдительных граждан за сообщения в спецорганы о распространении порнографии и иного запрещённого контента. Об этом сообщается на сайте Всекитайской канцелярии по борьбе с порнографией и нелегальной печатной, аудио- и видеопродукцией, передает life.ru.
Отмечается, что система вознаграждения существовала и ранее, однако сейчас чётко уже определены суммы за тот или иной "донос". Считается, что эта мера поспособствует тому, что граждане станут более активными.

Так, сумма премии будет высчитываться по специальной схеме и составлять около 2% от общего дохода с каждой отдельной публикации. В то же время она не сможет превысить 600 тысяч юаней (более 86 тысяч долларов). В случае если доход определить не удастся либо он будет менее 50 тысяч юаней (около семи тысяч долларов) в зависимости от ценности данных вознаграждение составит от одной до пяти тысяч юаней (примерно от 145 до 720 долларов).

В центре внимания будут сообщения о публикациях порнографического и вредоносного характера, которые могут нанести ущерб несовершеннолетним, а также подорвать авторитет государства. Кроме того, власти активно борются с фейковыми новостями. 
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