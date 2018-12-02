В Китае ввели новую систему платы за доносы

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Отмечается, что система вознаграждения существовала и ранее, однако сейчас чётко уже определены суммы за тот или иной "донос". Считается, что эта мера поспособствует тому, что граждане станут более активными.Так, сумма премии будет высчитываться по специальной схеме и составлять около 2% от общего дохода с каждой отдельной публикации. В то же время она не сможет превысить 600 тысяч юаней (более 86 тысяч долларов). В случае если доход определить не удастся либо он будет менее 50 тысяч юаней (около семи тысяч долларов) в зависимости от ценности данных вознаграждение составит от одной до пяти тысяч юаней (примерно от 145 до 720 долларов).В центре внимания будут сообщения о публикациях порнографического и вредоносного характера, которые могут нанести ущерб несовершеннолетним, а также подорвать авторитет государства. Кроме того, власти активно борются с фейковыми новостями.