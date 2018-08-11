В Китае строителю пробило голову трёхметровым металлическим штырём, и он выжил
11 августа 2018 18:36
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По данным издания, инцидент произошёл 28 июля в провинции Ганьсу. Мужчина работал на стройке без защитной каски, и на его голову со второго этажа упал трёхметровый металлический прут.
Чтобы доставить пострадавшего в больницу, спасателям потребовалось укоротить стержень до 30 сантиметров. Компьютерная томография показала, что прут вошёл в мозг на глубину около 20 сантиметров.
Пострадавшему делали операцию десять хирургов в течение трёх часов, в результате чего успешно извлекли металлический стержень.
Отмечается, что строитель уже идёт на поправку и через неделю будет выписан из больницы.
Фото: ©Daily Mail
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