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В Китае строителю пробило голову трёхметровым металлическим штырём, и он выжил
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Новости /  В мире  

В Китае строителю пробило голову трёхметровым металлическим штырём, и он выжил

11 августа 2018 18:36
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После случившегося рабочего оперативно прооперировали. Он идёт на поправку и уже через неделю будет выписан из больницы.
В Китае 56-летний строитель Кан Цзе выжил после того, как его голову пронзил металлический прут, упавший со второго этажа. Об этом сообщает Daily Mail,передает life.ru.

По данным издания, инцидент произошёл 28 июля в провинции Ганьсу. Мужчина работал на стройке без защитной каски, и на его голову со второго этажа упал трёхметровый металлический прут.

Чтобы доставить пострадавшего в больницу, спасателям потребовалось укоротить стержень до 30 сантиметров. Компьютерная томография показала, что прут вошёл в мозг на глубину около 20 сантиметров.

Пострадавшему делали операцию десять хирургов в течение трёх часов, в результате чего успешно извлекли металлический стержень.

Отмечается, что строитель уже идёт на поправку и через неделю будет выписан из больницы. 



Фото: ©Daily Mail
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