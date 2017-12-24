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Новости /  В мире  

В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия

24 декабря 2017 20:06
291
Воздушное судно может использоваться как для тушения пожаров, так и для военных целей.
Как информирует РБК, китайский самолет-амфибия AG600, крупнейший самолет-амфибия на данный момент, совершил первый полет. Об этом сообщает Reuters. Самолет взлетел из аэропорта Чжухай на берегу Южно-Китайского моря. Армия КНР планирует использовать самолет в целях патрулирования.

Полет продлился около часа, самолет приземлился в аэропорту вылета. Буксировка самолета в ангар проводилась под аккомпанемент оркестра, за посадкой самолета наблюдали собравшиеся у аэродрома зрители.

Агентство Xinhua назвало самолет «защитником морей, островов и рифов». Китай является одним из государств, претендующих на спорные острова в Южно-Китайском море.

Разработкой самолета в течение семи лет занималась государственная Aviation Industry Corp of China (AVIC).​ Самолет может перевозить 50 человек во время морских поисковых операций, а также может зачерпывать до 12 тонн воды за 20 секунд для тушения пожаров.

Максимальная дальность полета AG600 — 4,5 тыс. км, взлетный вес — 53,5 т, длина корпуса — 39,3 м, размах крыла — 38,8 м. Крупнейшим плавающим самолетом считается Hughes H-4 Hercules (размах крыла — 97,54 м, выведен из строя в 1947 года), однако он не был оснащен шасси, поэтому не может считаться амфибией.



Фото: China Stringer Network / Reuters
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