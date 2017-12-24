В Китае совершил первый полет крупнейший в мире самолет-амфибия
24 декабря 2017 20:06
291
Полет продлился около часа, самолет приземлился в аэропорту вылета. Буксировка самолета в ангар проводилась под аккомпанемент оркестра, за посадкой самолета наблюдали собравшиеся у аэродрома зрители.
Агентство Xinhua назвало самолет «защитником морей, островов и рифов». Китай является одним из государств, претендующих на спорные острова в Южно-Китайском море.
Разработкой самолета в течение семи лет занималась государственная Aviation Industry Corp of China (AVIC). Самолет может перевозить 50 человек во время морских поисковых операций, а также может зачерпывать до 12 тонн воды за 20 секунд для тушения пожаров.
Максимальная дальность полета AG600 — 4,5 тыс. км, взлетный вес — 53,5 т, длина корпуса — 39,3 м, размах крыла — 38,8 м. Крупнейшим плавающим самолетом считается Hughes H-4 Hercules (размах крыла — 97,54 м, выведен из строя в 1947 года), однако он не был оснащен шасси, поэтому не может считаться амфибией.
Фото: China Stringer Network / Reuters
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
24 августа 2017 10:48
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух. Криминал
5775
8 августа 2017 09:59
Машина была припаркована у пешеходного перехода. Происшествия
2144
6 июня 2017 13:36
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника. Криминал
9088
29 мая 2017 09:55
Об этом собщили очевидцы. ЖКХ
2761
22 мая 2017 09:52
Аномалий специалисты не обещают. Экология
10684
28 апреля 2017 09:27
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
3148
Фоторепортажи
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
2745
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
1735
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2122
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2016
13 августа 2017 12:12
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги. Спорт в регионе
1682
6 мая 2017 11:59
На ней имели возможность присутствовать жители города. Социум
3321
Мероприятия