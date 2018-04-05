В Китае решили ежемесячно платить старикам за решение развеять свой прах после смерти над морем
5 апреля 2018 23:57
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Эта сумма будет ежемесячно выплачиваться подписавшим договор пожилым людям в возрасте от 70 лет. Чем старше житель города, тем больше он будет получать: людям в возрасте от 80 до 90 лет положено уже 200 юаней ($31,7), а от 90 до 100 лет — уже 300 ($47,6). Жители старше 100 лет, которые согласятся на развеивание их праха, смогут получать уже 400 юаней в месяц ($63,4).
«Синьхуа» цитирует слова одного из горожан, который вместе с супругой согласился принять участие в новой программе. «Я рыбак. Море — мой второй дом. Я хотел бы вернуться домой, когда умру», — прокомментировал свое решение Дай Юйинь.
Подобная программа была введена для снижения нагрузки от похорон на экологию. Аналогичные меры уже действуют в других районах Китая, хотя там традиционному погребению предлагаются иные альтернативы — кремация или воздушное погребение (процедура, при которой тело умершего оставляется на дереве).
По китайской традиции умерший должен быть предан земле в гробу рядом со своими предками. Однако, отмечает «Синьхуа», власти сочли, что такой метод захоронения требует слишком больших затрат древесины и выделения земель, выводимых таким образом из эксплуатации.
По оценке департамента народонаселения ООН, население Китая в 2018 году составляет 1 млрд 415 млн человек. Согласно статистике смертей, с 2010 по 2015 год в стране умерли 48,04 млн человек, то есть в среднем за этот период в Китае умирали по 9,6 млн человек в год. По данным демографического прогноза, в пятилетку с 2015 по 2020 год в Китае умрут 52,58 млн человек — по 10,51 млн в год. При этом число смертей на тысячу человек с 2000 по 2020 год должно увеличиться с 6,3 до 7,5. Одной из причин является увеличение доли пожилых людей из-за улучшившегося качества медицинского обслуживания и политики «Одна семья — один ребенок», которая была отменена лишь в 2016 году. Программа, подразумевающая разрешение на появление лишь одного ребенка в семье, привела к уменьшению темпов роста населения и одновременно стала причиной и уменьшения доли молодежи.
Далеко не все пожилые люди в Китае имеют право на пенсию. Изначально выплаты государства при достижении определенного возраста получали только государственные служащие, и лишь позднее список имеющих право на пенсию был расширен. Теперь выйти на пенсию в Китае мужчины могут с 60 лет, женщины — с возраста от 50 до 55 лет.
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