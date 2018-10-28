В Китае провалился запуск первой коммерческой ракеты ZQ-1

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Отмечается, что проблема возникла сразу после отделения второй ступени летательного аппарата. Причины неполадок пока не известны.Однако в компании сообщили, что, несмотря на неудачу, создание ракет-носителей является правильной корпоративной стратегией.Фото: соцсети