В Китае провалился запуск первой коммерческой ракеты ZQ-1
28 октября 2018 19:54
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Отмечается, что проблема возникла сразу после отделения второй ступени летательного аппарата. Причины неполадок пока не известны.
Однако в компании сообщили, что, несмотря на неудачу, создание ракет-носителей является правильной корпоративной стратегией.
Фото: соцсети
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