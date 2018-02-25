В Китае предложили снять ограничение количества сроков для председателя КНР

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​Одно из положений касается ликвидации ограничения срока пребывания одного и того же лица на высшем государственном посту — председателя КНР. В действующей редакции основного закона страны на этом посту, который сейчас занимает Си Цзиньпин, нельзя находиться более двух пятилетних сроков. Срок полномочий Си Цзиньпина во главе государства истекает в 2023-м году.В октябре 2017 года XIX съезд КПК порвал со сложившейся традицией и не назвал преемника Си Цзиньпина на высшем государственном посту. Съезд внес в устав партии изменения, отражающие взгляды Си на «новую эпоху» социализма в Китае, в том числе закрепил особую роль Си Цзиньпина в истории КНР. Он стал первым современным лидером, чье имя было вписано в устав Компартии. До нынешнего съезда в уставе по имени были названы только основатель современного Китая Мао Цзэдун и реформатор Дэн Сяопин.Кадровые перестановки, которые произошли на том съезде, эксперты назвали «революцией» и уже тогда высказали подозрения, что глава китайского руководства может сломать сложившийся порядок и пойти на третий срок. «В какой форме возможен третий срок, пока сказать сложно. Си Цзиньпин может сохранить лишь один ключевой пост председателя Центрального военного совета — никаких препятствий для этого нет. Однако с учетом того,​ что Си уже изменил многие правила игры, возможны и более смелые варианты», — писал на РБК старший научный сотрудник Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игорь Денисов.Предложение об изменениях в Конституции прозвучало за день до открытия 26 февраля третьего пленума ЦК Компартии 19-го созыва. На втором пленуме, который прошел 18 и 19 февраля, был одобрен рабочий вариант поправок в Конституцию, однако тогда речь об отмене ограничения сроков для руководителя страны не шла. ​Как сообщило тогда телевидение Китая, поправки в К​онституцию, одобренные на втором пленуме, вносились впервые с 1978 года.Они будут опираться на четыре ключевых идеологических принципа: исключительную роль КПК в деле государственного управления, утверждать роль социализма с китайской спецификой, вносить изменения в теоретические положения с учетом новейших тенденций национального и международного развития, утверждать значимость юридических норм и силу закона.Изменения в К​онституцию могут быть внесены уже на очередной сессии китайского парламента — Всекитайского собрания народных представителей, которая пройдет в марте 2018 года.