В Китае появится первый в мире "невидимый" мост
22 декабря 2016 19:16
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Конструкция моста будет соединять две горные вершины в национальном парке Чжанцзяцзе. Предполагается, что прогулка по такому мосту не оставит никого равнодушным, она будет истинно зрелищной и невероятной, так как мост будет полностью прозрачным. В его строительстве будут использованы специализированные особо-прочные материалы.
Наверное, не найдется ни одно человека, который бы отказался от прогулки по такому диву. А национальный парк, в котором будет возведен мост и сам по себе безумно красив. Его неофициальное название – «Аватар». Говорят, что именно великолепие и красота здешних мест и воодушевили Джеймса Кэмерона на создание знаменитого и всеми полюбившегося фильма с соответствующим названием.
Планируемый к постройке «Невидимый мост» был специально спроектирован для парка специалистами из компаний Martin Duplantier Architectes (MDA) и Daqian Landscape Architects. Такой мост, по данным источника, аналогов в мире не имеет, сообщает planetanovosti.com.
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