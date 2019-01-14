В Китае обнаружили новые штаммы неизлечимых супербактерий
14 января 2019 19:48
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Отмечается, что, помимо различий в ДНК, обнаруженные штаммы отличались от других видов бактерий своей способностью расщеплять определённые сахара и другие питательные вещества, что затрудняет проведение даже комбинированной антибактериальной терапии.
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