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В Китае обнаружили новые штаммы неизлечимых супербактерий

14 января 2019 19:48
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Учёные отмечают, что провести терапию супербактерий ни одним из существующих препаратов в данный момент нельзя.
Учёные из Сычуаньского университета в Чэнду обнаружили в крови двух пациентов одной из больниц бактерии, терапия которых традиционными лекарственными препаратами не дала никакого эффекта. Изучение генетических особенностей бактерий показало, что микроорганизмы серьезно мутировали, вследствие чего перестали реагировать на применение пенициллина и других антибиотиков цефалоспориновой группы, сообщает life.ru со ссылкой на Daily Mail.

Отмечается, что, помимо различий в ДНК, обнаруженные штаммы отличались от других видов бактерий своей способностью расщеплять определённые сахара и другие питательные вещества, что затрудняет проведение даже комбинированной антибактериальной терапии. 
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