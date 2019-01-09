В Китае могут казнить учёного, создавшего генетически модифицированных детей
9 января 2019 21:00
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Учёный в ноябре 2018 года сделал заявление о том, что в результате генных изменений ВИЧ-положительных родителей на свет появились здоровые дети. В эксперименте принимали участие семь пар, в которых мать была здоровой, а отец — ВИЧ-положительным. Благодаря изменению на генном уровне родились две здоровые девочки-двойняшки.
В институте, где работал Цзянькуй, пояснили, что ничего не знают о таких экспериментах. После выступления учёного поместили под охрану. Научное сообщество обвинило его в коррупции и взяточничестве. По мнению учёных, он прибегал к помощи профильных специалистов и вряд ли платил им из своего кармана. Статья, вменяемая исследователю, предполагает высшую меру наказания — казнь.
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