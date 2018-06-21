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В Канаде одобрили рекреационное использование марихуаны

21 июня 2018 08:31
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Соответствующий законопроект одобрил парламент страны. Согласно ему, уже в сентябре канадцы смогут законно покупать и потреблять марихуану. Местное правительство надеется таким образом подорвать черный рынок торговли наркотиками.
Парламент Канады утвердил законопроект о легализации использования марихуаны в рекреационных целях, передает РБК со ссылкой на телеканал CBC News.

За легализацию наркотика, по его данным, в сенате проголосовали 52 сенатора, против высказались 29 человек, еще двое воздержались. «Мы только что увидели историческое для Канады голосование. Конец 90-летнего запрета», — прокомментировал принятое решение сенатор Тони Дин, представлявший законопроект. Легализацию марихуаны в стране он также назвал смелым шагом.

По его словам, объем нелегального рынка марихуаны в Канаде составляет около $7 млрд, и сейчас необходимо заняться просвещением общественности, чтобы снизить наносимый им вред. Законопроект, как указывает Би-би-си, контролирует и регулирует, как можно выращивать, распространять и продавать наркотик.

В частности, он, как поясняет NPR, разрешает покупать марихуану в Канаде любому человеку старше 18 лет, но только при условии, что объем приобретаемого наркотика будет меньше 30 гр.​ Также документ позволяет канадцам выращивать до четырех кустиков конопли дома. Авторы инициативы, как отмечает радиостанция, пишут, что реализация такого проекта будет иметь ряд преимуществ: от защиты здоровья молодых людей (путем ограничения доступа к наркотику) до подрыва преступной деятельности и сокращения нагрузки на суды.

Решение канадского парламента уже поприветствовал премьер-министр страны Джастин Трюдо. На своей странице в Twitter он заявил, что до легализации марихуаны дети легко могли покупать наркотик, принося тем самым прибыль преступникам. «Сегодня мы изменим это. Наш план легализации и регулирования марихуаны прошел [голосование в] сенате», — добавил Трюдо.

Изначально правительство страны, как отмечает CBC News, рассчитывало начать легальную продажу марихуаны с 1 июля, но процесс рассмотрения законопроекта в парламенте затянулся. В сенате, в частности, предлагали внести в документ 46 поправок, 13 из них по итогам рассмотрения законопроекта были отклонены (в одной из них предлагалось запретить гражданам выращивать марихуану дома).

«В этом законопроекте нет ничего, что указывало бы на то, что мы решаем проблему увеличения потребления марихуаны среди молодежи», — заявил в свою очередь, реагируя на принятую инициативу, сенатор от партии консерваторов Лео Хусакос. Другие критики законопроекта, как отмечает NPR, апеллируют к тому, что полностью легализовать продажу марихуаны, по их мнению, нельзя, потому что нельзя быть полностью убежденным в том, что правительство может в какой-либо степени подорвать черный рынок торговли этим наркотиком.​

На этой неделе соответствующий законопроект, по информации Би-би-си, скорее всего, получит королевскую санкцию. Затем, как указывает телеканал, канадское правительство выберет официальную дату для вступления этого документа в силу.

Марихуана попала под запрет в Канаде в 1923 году, однако в 2001 году в стране разрешили использовать ее в медицинских целях.


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