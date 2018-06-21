В Калифорнии в возрасте 46 лет умерла горилла Коко, которая владела американским языком жестов

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Отмечается, что животное умерло во сне. Коко было 46 лет.Западная равнинная горилла Коко родилась 4 июля 1971 года. Большую часть жизни горилла провела в местечке Вудсайд в Калифорнии.Ученые Стэнфордского университета обучили Коко более чем тысячи жестов американского языка глухонемых — амслена. При помощи жестов она могла описывать свои чувства и даже шутить. Она распознавала на слух около двух тысяч слов. Коэффициент умственного развития Коко находится в интервале от 75 до 95 (средний показатель для человека).Про Коко было снято множество документальных фильмов. В1978 году на обложке National Geographic была размещен снимок гориллы, который она сделала, глядя на себя в зеркало.Фото: Dr. Ronald H Cohen/ Gorilla Foundation / Koko.org