В Израиле установили памятник Гагарину
29 марта 2019 20:43
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Бронзовый бюст, изображающий Гагарина в гермошлеме, появился у здания планетария в крупном приморском городе Нетания. Церемония открытия собрала около 200 человек, включая представительную российскую делегацию, которая привезла скульптуру в дар в честь 85-летия космонавта, 58-летия его подвига и готовящегося прилунения израильского аппарата "Берешит".
"Гагарин после того, как он совершил первый полет в космос, стал достоянием всего человечества, всего населения планеты Земля", - сказал посол РФ Анатолий Викторов. Он добавил, что в России желают Израилю успеха лунной экспедиции и не сомневаются в нем. "После успешного завершения этой миссии... Израиль станет четвертой страной, которая посадила свой аппарат на поверхности этого спутника Земли", - добавил дипломат.
До Израиля на Луне побывали только СССР, США и Китай. Посадка аппарата "Берешит" и начало его работы на Луне может символически совпасть с годовщиной гагаринского полета – 12 апреля.
"Это станет настоящим двойным праздником здесь, в Израиле", - заявил глава Национального космического агентства Израиля Ави Бласберг. Гагарина он назвал "символом мужества и человеческих достижений в освоении космоса". "Он получил широкое признание по всему миру, став героем для многих стран", - добавил Бласберг.
Участники церемонии получили поздравления и напутствия из космоса – от действующего экипажа Международной космической станции. "Юрий Алексеевич стал символом своего времени, героем и первопроходцем космической эры. Мы рады, видя неподдельный интерес... по всему миру к освоению космического пространства. Ребята, так держать! Космос вам обязательно покорится", - сказали российские космонавты Олег Иваненко и Алексей Овчинин.
Памятник Гагарину в Нетании – один из более чем четырех десятков подобных бюстов, которые с 2011 года устанавливает по всему миру международный благотворительный фонд "Диалог культур – единый мир". В январе прошлого года аналогичная скульптура появилась в палестинском городе Вифлееме в нескольких десятках метров от храма Рождества с его пещерой, где, как верят христиане, появился на свет Иисус.
Фото: РИА Новости / Артур Габдрахманов
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