В Италии за один миллион евро продается "Остров женщин"

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Это живописный атолл, частный остров, расположенный недалеко от Палермо. "Изначально остров стоил 3,5 миллиона евро, но, учитывая, что никого он не заинтересовал, владельцы значительно снизили цену.Территория потребует вложений, ведь все, что на нем есть – это полуразрушенная каменная башня XVII века.У острова есть своя легенда. Необычное название ему дала история о том, что 13 турецких женщин были изгнаны из своих семей, оказались на острове и жили долго и счастливо.Кроме того, этот остров известен как место для дайвинга.